Биолог Нетесов рассказал, как Россия сможет справиться с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Для того, чтобы победить всемирную пандемию коронавирусной инфекции, России необходимо предпринять некоторые меры. В частности, это продолжение карантина и выявление зараженных граждан. Такое мнение высказал доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По словам ученого, продолжение карантина позволит «сплющить» пик эпидемии, дав больницам возможность пролечить больше людей. Параллельно с этим необходимо расширить выявление заразившихся.

«Кроме того, надо, так же как в Германии, начать и ускорить проверку всех заинтересованных граждан, пусть поначалу и платную, на наличие иммунитета к коронавирусу», – заявил Нетесов в интервью «Известиям».

В дальнейшем люди с хорошим уровнем антител смогут получить сертификат о том, что они защищены. По мнению биолога, это было бы разумным способом выхода из карантина. Однако для этого нужны диагностические тест-системы на антитела к коронавирусу.

«И после их регистрации коммерческими компаниями надо обеспечить включение такого тестирования в страховые услуги. Чем быстрее, тем лучше», – заявил Нетесов.

Напомним, ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что пандемия коронавируса может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, пишет «Газета.ru».