Вирусолог Нетесов назвал главную опасность эпидемии COVID-19

Москва, 3 апреля. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что особую опасность во время эпидемии COVID-19 представляют люди, которые переносят заражение без симптомов.

По словам Нетесова, коронавирусная инфекция обладает высокой скоростью распространения из-за того, что люди заражают друг друга до появления первых симптомов. Специалист отметил, что это сильно затрудняет борьбу с COVID-19, а число «бессимптомников», которые так и не заболеют, никто не может назвать.

«По разным источникам, их от 10 до 50 процентов, и они могут распространять вирус. Надо обязательно проверять на COVID-19 всех, контактировавших с больными», — сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что в странах Европы число зараженных без проявлений коронавируса может достигать 90 процентов.

«Их надо срочно выявлять и в России, ведь именно от них зависит дальнейшее распространение инфекции», — добавил Нетесов.

Специалист обратил внимание также на возможность передачи коронавируса после выздоровления. Он считает, что пациентов нужно тестировать при выписке, проверяя присутствие вируса в носоглотке или мокроте.

Нетесов выразил уверенность, что нерабочий период, объявленный в России до конца апреля, поможет справиться с коронавирусом.

Первые случаи пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, были зафиксированы в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с вирусом статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 1,014 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией, от осложнений скончались 52 973 человека, 210 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что по оценкам экспертов в России маловероятен «итальянский» сценарий распространения COVID-19.