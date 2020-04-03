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Трамп выразил благодарность России за медоборудование

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Трамп выразил благодарность России за медоборудование

Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за медицинское оборудование, которое поставили российские военные в Штаты для борьбы с пандемией коронавируса.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время пресс-конференции, сообщает РИА Новости. По словам главы Белого дома, «это был очень красивый жест со стороны президента Путина».

«Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день», – заявил Трамп.

Напомним, самолет Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации Ан-124-100 «Руслан» с медицинскими масками и медоборудованием был отправлен в США в среду. Решение помочь Штатам было принято Владимиром Путиным после телефонного разговора с Дональдом Трампом. Главы государств отметили важность международного сотрудничества в условиях пандемии.

Как позже стало известно, помощь, которую доставил в США российский самолет Ан-124, в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Российский самолет приземлился 1 апреля в Нью-Йорке, где складывается наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США оплатили половину гуманитарной помощи, пишет «Газета.ru».

В настоящий момент США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев заболевания. Жертвами ранее неизвестной инфекции уже стали более 5,1 тыс. человек, выздоровели пока только 8,6 тыс. пациентов.

Трамп выразил благодарность России за медоборудование

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