Вассерман рассказал о «полном кошмаре» из-за коронавируса в США

Москва, 3 апреля. Публицист Анатолий Вассерман предрек США «полный кошмар» из-за распространения коронавирусной инфекции.

В своей статье для РЕН ТВ Вассерман раскритиковал американскую систему здравоохранения, которая «рассыпалась» из-за эпидемии в максимально короткий срок.

«Система здравоохранения США многим казалась хрустальным замком с чудо-врачами и супертехникой. Пара недель эпидемии превратила ее в кучу битого стекла», — отметил он.

Публицист назвал «ужасным обстоятельством» темпы распространения COVID-19 среди врачей и медицинских работников.

«Даже после объявления пандемии хозяева многих клиник запрещали врачам надевать маски. Чтобы не отпугивать клиентов», — отметил Вассерман.

Он напомнил, что противники американского президента Дональда Трампа обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела США после прибытия в Нью-Йорк российского самолета с помощью.

«Это не значит, что мы прекратим помогать страждущим. Не таков русский человек, чтобы не помогать», — подытожил публицист.

Напомним, накануне в США прибыл самолет из России с грузом медицинского оборудования, средств защиты и дезинфекции. Половину этой помощи оплатили Соединенные Штаты, вторую — Российский фонд прямых инвестиций. Как отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, США в случае необходимости окажут помощь Москве.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений скончались 52 973 человека, более 210 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что полиция Камбоджи задержала американца, вытершего слюну банкнотой.