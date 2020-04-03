Лолита призналась, что в шесть лет стала жертвой сексуального домогательства

Москва, 3 апреля. Певица Лолита Милявская стала гостей популярного YouTube-шоу «Что было дальше?». Во время съемок артистка впервые рассказала о том, как в детстве она стала жертвой сексуального домогательства.

Популярное в Интернете шоу ведет юморист Нурлан Сабуров вместе с другими комиками. Идея заключается в том, что гость передачи частично рассказывает историю из жизни, однако концовку должны угадать ведущие.

Милявская решила поделиться неприятным воспоминанием из детства. По словам певицы, в начальных классах школы у нее с друзьями было развлечение воровать в универмаге. Дети распределили, кто что крадет. Шестилетняя Лолита решила взять жевательную резинку.

«Сначала взяла, потом положила обратно. Подумала, стоит ли? Я так долго думала, что все мои уже взяли и ушли. Я решила еще раз подумать, облокотилась и положила ладонь под прилавок, почему-то тыльной стороной. И что было дальше?» – спросила певица у комиков.

Юмористы предложили различные версии, однако никто из них не смог угадать. По словам Лолиты, в какой-то момент она почувствовала в руке что-то мягкое. Это оказался мужской половой орган.

«Поворачиваюсь, там стоит дядька. Я была в первом классе!» – воскликнула певица.

Напомним, ранее Лолита в интервью рассказала об отношениях с продюсером Александром Цекало, с которым она рассталась в 2000 году. Артистка заявила, что Цекало якобы «обманывал» ее на деньги и призналась, что некоторые человеческие качества супруга ее никогда не устраивали, пишет «Газета.ru».