Капитана атомного авианосца США сняли с должности из-за письма о COVID-19

Вашингтон, 3 апреля. Капитана американского авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье сняли с должности из-за письма в СМИ о ситуации с эпидемией коронавируса на борту корабля.

По словам исполняющего обязанности министра Военно-морских сил США Томаса Модли, ситуация с распространением коронавируса на борту одного из флагманов американского авианосного флота стала «непосильной» ношей, после чего было принято решение об освобождении его от занимаемой должности.

«Для нас было большим сюрпризом прочитать письмо капитана в газете. Оно не должно было утечь, это была его ответственность», — сказал Модли.

Руководитель министерства отметил также, что появление таких писем в печати создает «ложное» впечатление о том, «что в Военно-морских силах царит паника и они не могут найти выход из ситуации».

Командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдэй поддержал решение об отстранении Крозье с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В письме капитана, направленного командованию, Крозье просил принять срочные меры по борьбе с распространением коронавируса на борту атомного авианосца и эвакуировать всех членов экипажа. После этого Гилдэй заявил, что Theodore Roosevelt останется в строю.

Ранее Модли подтвердил, что в составе экипажа корабля уже более 100 зараженных, и командование ВМС планирует отпустить на берег 2,7 тысячи человек, большую часть которых должны отправить на карантин в гостиницы на острове Гуам, где располагается база американских военно-морских сил. Отметим, всего на борту Theodore Rooswelt на момент вспышки коронавируса находились около 5000 человек.

Как пишут «Известия», коронавирус выявлен также у нескольких десятков американских военных, находящихся в Европе.