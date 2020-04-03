Лолита призналась, что не хочет детей от нового бойфренда из-за возраста

Москва, 3 марта. Певица Лолита Милявская рассказала, что не хочет иметь детей от нового бойфренда, поскольку уже не в том возрасте и намерена пожить для себя.

«Уже не тот возраст, я хочу пожить для себя. Пусть у меня будут внуки, честно. Я не из тех, кто сходит с ума от большого количества детей», — заявила Милявская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Она напомнила, что у нее уже есть ребенок, как и у мужчины, с которым она сейчас встречается.

При этом она добавила, что в ситуации, когда мужчина хочет ребенка от 56-летней женщины, можно предположить, что он ждет ее смерти, чтобы завладеть имуществом, передает Пятый канал.

«У всех есть такое вот безумие, когда люди встречаются взрослыми, то очень хотеть ребенка от женщины в 56 лет означает… ну… или в 45… означает с ЭКО хотеть ее рака, чтобы она сдохла. Все это означает манипуляции», — заявила артистка.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что именно процедура ЭКО могла спровоцировать у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске развитие рака. Незадолго до появления сообщений о страшном недуге Заворотнюк призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.

Известный врач и популярный телеведущий доктор Александр Мясников объяснил, что процедуры ЭКО являются весьма популярными и распространенными. Однако, как и любое вмешательство медицинского характера, они могут оказать негативное влияние на организм.

Он напомнил, что процедура ЭКО заключается в гормональном стимулировании женского организма на производство яйцеклеток. Для этого вводятся достаточно большие объемы определенных препаратов. Однако, как подчеркнул Мясников, эти средства не являются фактором развития онкологических заболеваний.