Солистка «Фабрики» Савельева удивила фанатов своим преображением

Москва, 3 апреля. Солистка поп-группы «Фабрика» Александра Савельева поразила своих фанатов необычным преображением. Певица, находящаяся на самоизоляции, опубликовала в Instagram видео с непривычным цветом волос.

Фанаты Савельевой привыкли видеть певицу блондинкой. После рождения сына от актера Кирилла Сафонова певица решила изменить имидж и стать брюнеткой. Архивное видео с одной из фотосессий она опубликовала в соцсетях.

В подписи к видео Савельева пояснила, что в настоящее время она находится на карантине из-за пандемии коронавируса, которая распространилась по миру. Певица также отметила, что очень скучает по своим друзьям и коллегам.

«Ну что, карантин-тайм до 30 апреля. Я очень соскучилась по всем своим друзьям и коллегам. Представляю, какими трогательными и прекрасными будут наши встречи, когда весь этот… закончится, а пока оставайтесь дома», – написала Савельева.

Поклонники поддержали певицу и отметили, что ей очень идет новый образ.

«Вам очень идет!», «Знойная мулатка!» – прокомментировали подписчики Савельевой.

Напомним, в начале февраля актриса Кристина Асмус вернулась в Москву после продолжительного отдыха на Мальдивах и поделилась с подписчиками в Instagram новой публикацией. Однако фотография вызвала неоднозначные эмоции у фанатов, многих ужаснула болезненная худоба актрисы.

На снимке Асмус позирует на диване в короткой юбке и бежевом топе. Фанаты обратили внимание на чрезмерно худые ноги звезды. Пользователи Сети даже запустили хэштэг #покормитекристину.