Распутина прокомментировала слухи о пропаже ее дочери

Москва, 3 апреля. В социальных сетях разыскивают 19-летную Марию — младшую дочь Маши Распутиной. Тревогу забила подруга девушки.

Одна из подруг Маши — Кристина, от безысходности обратилась к самой Распутиной. Девушка написала в соцсетях, что Мария-младшая долгое время не выходит на связь.

Как сообщает «СтарХит», певица успокоила поклонников, заявив, что с ее дочкой все в порядке.

«С Машей все хорошо. Я действительно читала сообщение девушки, разыскивающей мою дочь. В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь», — заявила артистка.

По ее словам, дочка сейчас находится вместе с ней в загородном доме и соблюдает режим самоизоляции.

В феврале певица опубликовала в соцсети несколько портретных снимков. Однако ее фоловеры обратили внимание на некоторую неестественность ее лица, которую связали с последствиями постоянных подтяжек. Попытки 55-летней артистки омолодиться пришлись по нраву далеко не всем.

Ранее косметолог Марта Орлова заявила, что Распутина перенесла множество операций по изменению носа и постоянно меняет филлеры — инъекционные препараты, которые используются для коррекции контура лица.