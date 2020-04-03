Помощница Фриске рассказала, что певица не любила Шепелева

Москва, 3 апреля. Певица и актриса Жанна Фриске, скончавшаяся от рака мозга в 2015 году, никогда не любила Дмитрия Шепелева, с которым она состояла в гражданском браке. Такое мнение высказала бывшая помощница артистки Ася.

По словам девушки, она исполняла обязанности пиар-директора Жанны Фриске в то время, когда та снималась в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В кино звезда российской эстрады играла роль ведьмы Алисы Донниковой.

Как объясняет помощница Фриске, у артистки действительно были романы и мужчины, которых она любила. С Шепелевым она познакомилась в тот момент, когда у нее были слава, деньги, но не было семьи.

«Дмитрий умело ухаживал за Жанной. Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка», – цитирует Асю издание «Экспресс газета».

В тот же момент отец Жанны Фриске невзлюбил Дмитрия Шепелева. Как поясняет помощница, он увидел «его истинную сущность». На тот момент больших денег у телеведущего не было, в то время как один концерт Фриске стоил 25 тысяч долларов, поясняет Ася.

Поэтому после смерти жены Шепелев «выкрал» Платона, их общего сына, ради наследства скончавшейся супруги, заявляет помощница. Однако в настоящий момент отец скончавшейся звезды намерен бороться с ее бывшим супругом, чтобы ему не досталось наследство певицы.

Напомним, в начале года бизнесмен Евгений Самусенко обвинил во лжи шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Вместе с супругой Миленой Дейнегой он участвовал в одном из выпусков и теперь требует с организаторов компенсацию в размере 1 млн рублей, пишет «Газета.ru».