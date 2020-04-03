Онколог Деньгина назвала наиболее уязвимых к коронавирусу людей

Москва, 3 апреля. Член правления Российского общества клинической онкологии Наталья Деньгина заявила, что у больных раком частота возникновения тяжелых осложнений от заражения коронавирусом в разы выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли.

Врач сослалась на опыт коллеги из Китая, которые установили, что онкологические больные, заразившиеся коронавирусом, в пять раз больше подвержены риску осложнений. По мнению Деньгиной, причина этому кроется в токсичном лечении рака, которое значительно ослабляет иммунитет пациентов.

«В многих случаях развитие злокачественного процесса подразумевает некий иммунный сбой, а добавление осложнений типа лейкопении после химиотерапии или облучения усугубляет общую картину», — цитирует ее RT.

Деньгина подчеркнула, что любой раковый больной, который проходит курс лечения, попадает в группу повышенного риска по коронавирусу.

«Пациент, который уже полностью прошел лечение, у которого осложнения благополучно купированы или их не было, которому предстоит динамическое наблюдение при отсутствии признаков активного опухолевого процесса, тоже не должен расслабляться», — отметила она.

Онколог добавила, что в случае выявления коронавируса у больного раком противоопухолевое лечение должно быть прекращено.

«Пациент должен быть изолирован и получать обычное поддерживающее лечение на дому или в инфекционном стационаре при более серьезных формах заболевания», —посоветовала Деньгина.

Специалист порекомендовала больным онкологией соблюдать максимально жесткий карантинный режим и следовать указаниям врачей.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более миллиона случаев заболевания COVID-19, четверть из которых — в США. От осложнений скончались 52 863 человека, более 210 тысяч выздоровели.