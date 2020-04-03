В Чечне ограничили движение автомобилей в ночное время

Грозный, 3 марта. Власти Чечни приняли решение об усилении карантинного режима в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. В вечернее и ночное время будет запрещено движение автомобилей и пешеходов.

«С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в соответствующие ведомства был направлен список организаций и служб, на которых не будут распространятся данные ограничения.

«Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса», — подчеркнул Кадыров.

Глава региона также напомнил, что с 1 апреля запрещен въезд в Чечню всех видов транспорта. Исключение есть только при доставке продуктов, лекарств и жизненно важных грузов. Жителям республики рекомендовано вернуться на малую родину до 5 апреля. После этого и им запретят пересекать административную границу.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения количества нерабочих дней, передавал RT.

В своем обращении глава государства отметил, что в силу географического положения, в различных регионах России ситуация с распространением коронавируса отличается, передавала «Газета.ру». Для того, чтобы ограничительные меры соответствовали реальному уровню угрозы, президент возложил ответственность на их внедрение на глав регионов.