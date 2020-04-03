Психолог посоветовала россиянам, как справиться со стрессом из-за самоизоляции

Москва, 3 апреля. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила причины появления паники и тревоги у россиян во время вынужденной самоизоляции. Специалист дала ряд рекомендаций, которые помогут избавиться от стресса.

Панфилова, преподаватель Московского института психоанализа, отметила, что время сейчас очень сложное, поскольку людям пришлось вынужденно резко изменить свои привычки. Раньше все ходили на работу, посещали магазины, планировали выходные.

«Сейчас ничего этого нет и, понятно, что все это свободное время, которое люди тратили на дорогу, выход из дома — сейчас оно свободно, и велика вероятность того, что это время начнет заполняться тревогой, паникой — что будет дальше», — отметила она.

Чтобы справиться с тревогой, психолог советует обязательно планировать свой день, выполнить рутинные дела, на которые не было раньше времени. Специалист отметила, что, наводя порядок в доме, люди так или иначе наводят порядок и внутри себя.

«Стресс очень хорошо уходит через «периферию»: когда мы перемываем наши фужеры, скрытые поверхности, где стоят вазочки — мы выводим отрицательную энергию, которая засела внутри, через эти простые механические действия», — уточнила Панфилова.

Ранее исследователь Арктики и Антарктики Борис Соловьев рассказал, как полярники приспосабливаются к изоляции, и дал несколько практических советов россиянам, чем занять себя дома. В первую очередь полярник советует самоизолированным не бояться замедлиться. А после это стоит найти себе занятие. Кроме того, Соловьев рекомендует начать новый проект, заняться тем, что раньше не получалось, не ссориться с окружающими, радовать себя, соблюдать график и не распускаться.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, передавал RT. При благоприятном развитии событий число нерабочих дней могут сократить.