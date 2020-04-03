Рошаль разъяснил оптимизм в обращении Путина

Москва, 3 апреля. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает оптимистичной возможность сокращения нерабочего периода в России.

В четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны объявил о продлении нерабочего периода до конца апреля. Глава государства особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти регионов могут принимать дополнительные ограничения исходя из обстановки на местах. Путин также допустил сокращение нерабочего времени, если вспышка коронавируса на территории РФ пойдет на спад.

Как пишет KP.RU, Рошаль назвал решение президента «нормальным, умным и эффективным».

«Это правильно абсолютно. Абсолютно здравое предложение», — отметил он в телефонном разговоре с журналистом издания.

Знаменитый детский врач подчеркнул, что продление нерабочего времени дает оптимизм, поскольку этот период может быть сокращен.

«Оберегайтесь, и все у нас будет хорошо», — добавил Рошаль.

Напомним, Путин положительно оценил эффект от введения нерабочей недели с 30 марта. Президент указал, что это позволило выиграть время для упреждающих действий и мобилизации органов власти в связи с коронавирусом. Но угроза, по словам российского лидера, сохраняется, поэтому самоизоляцию следует продлить.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более миллиона случаев заболевания COVID-19, четверть из которых — в США. От осложнений скончались 52 863 человека, более 210 тысяч выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения.