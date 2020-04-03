Трамп задействовал закон о производстве в военное время для выпуска аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве для запуска поставок необходимого объема аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Белого дома.

В меморандуме Трампа отмечается, что министрам здравоохранения и внутренней безопасности предписано использовать полномочия для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки материалов производителям аппаратов ИВЛ. В документе перечислены шесть производителей.

«Сегодняшнее распоряжение спасет жизни людей, убрав препятствия в цепочке поставок, которые угрожают стремительному производству аппаратов ИВЛ», — сообщается в пояснительной записке Трампа.

Закон дает право властям, к примеру, потребовать от частных компаний в первую очередь выполняли государственные оборонные контракты.

30 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ предложил Вашингтону гуманитарную помощь из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в США. 1 апреля в США вылетел российский самолет, на борту которого находится медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, передавал Ридус.

По данным на вечер 2 марта, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило миллион. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса в США, число летальных случаев почти достигло 51,5 тысячи. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19.