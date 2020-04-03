Путин дал возможность регионам удержать баланс между ограничениями и состоянием экономики  

Москва, 3 апреля. Президент консалтингового агентства Bakser group Дмитрий Гусев заявил, что президент России Владимир Путин дал регионам возможность самостоятельно находить баланс между ограничениями из-за коронавируса и состоянием экономики.

Как сообщает «360», накануне Владимир Путин объявил о продолжении нерабочего периода в России до конца апреля. По мнению Гусева, месяц будет тяжелым для российской экономики, но регионы смогут регулировать, насколько жесткими будут действующие ограничения, что позволит удерживать баланс между состоянием экономики и здоровьем россиян.

«Любая остановка экономики для нее работает плохо. Но такая ситуация в большинстве стран. Экономики останавливаются, потому что есть риск, что заболеть может большинство населения страны — надо между этими двумя вещами выбирать. Президент сказал, что нужно найти баланс между жизнью и здоровьем людей и работой экономики. Надо переходить на удаленку. Второе, что сказал президент: в каждом регионе разная ситуация, поэтому власти могут регулировать степень жесткости мер», — отметил эксперт.

Гусев привел в пример Москву, где «меры должны быть пожестче». Он считает, что если пересидеть дома две недели, то есть шанс на спад заболеваемости COVID-19. В регионах, где меньше случаев коронавируса, можно «просто прикрыть границы» и раньше вернуться к нормальной жизни.

«Бизнес будет как-то выживать и принимать меры. Надеюсь, правительство поддержит предпринимателей и людей, которые остаются дома. Всех надо поддержать. Но всем надо набраться терпения», — подытожил Гусев.

На сегодняшний день в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Из больниц в связи с выздоровлением выписаны 235 человек, 30 пациентов скончались от осложнений.

Ранее «Известия» сообщили, что вспышка коронавируса в России может завершиться к лету.