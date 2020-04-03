Митрополит Иларион предложил россиянам в карантин исповедоваться по телефону

Москва, 3 апреля. В период всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, человек может исповедаться по телефону или при помощи интернет-сервиса видеозвонков Skype, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он также пояснил, что россияне могут договориться со священником об индивидуальной встрече. В таком случае у прихожан появится возможность лично пообщаться с батюшкой и задать ему необходимые вопросы.

«Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедаться по телефону или по Skype», – цитирует митрополита Илариона РИА Новости.

Напомним, ранее РПЦ предупредила россиян о том, что в этом году Пасхальная литургия 19 апреля может состояться в виде онлайн-трансляции. В ближайшие дни перед страстной неделей предстоятель РПЦ патриарх Кирилл должен заявить, будет ли возможность допускать людей на службы, пишет «Газета.ru».

Ограничительные меры вводятся из-за распространения по миру коронавирусной инфекции. Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.