Лещенко исполнил «Надежду» из палаты больницы в Коммунарке

Москва, 3 апреля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко из больничной палаты госпиталя в Коммунарке спел для поклонников песню «Надежда» в качества благодарности за одноименный флешмоб.

После госпитализации артиста директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель запустил в соцсетях флешмоб, в рамках которого коллеги и поклонники музыканта исполняли песню «Надежда».

На своей странице в Instagram Лещенко опубликовал видео, в котором поблагодарил всех участников флешмоба.

«Всем огромное спасибо за такой домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите это. И у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как буду выходить на сцену, надо придумать что-то особенное. Сейчас, сидя в палате, хочется передать вам привет и тоже спеть кусочек для всех вас», — отметил Лещенко и спел отрывок из песни.

Лев Лещенко со своей супругой был доставлен в специализированную больницу в Коммунарке 24 марта в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у певца двустороннее воспаление легких. Тесты подтвердили, что артист инфицирован COVID-19, передавал Ридус.

Позже состояние певца стабилизировалось. В настоящее время исполнитель чувствует себя намного лучше. Гайдель сообщал, что врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР. По его словам, у исполнителя «обширная пневмония, ему то лучше, то хуже».

Отметим, что не все восприняли госпитализацию Лещенко однозначно. Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на эстрадного исполнителя и телеведущую Леру Кудрявцеву, которые не стали соблюдать домашний режим, вернувшись из других стран в период пандемии коронавируса. В своем блоге Миро назвала российских звезд эгоистами и предателями Родины.