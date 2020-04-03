МИД считает, что Киев отказался от договоренностей по Донбассу «по подсказке извне»

Москва, 3 апреля. МИД РФ заявил, что украинские переговорщики могли отказаться от дальнейших договоренностей по Донбассу по подсказке извне.

В ходе видеоконференции контактной группы по Донбассу, состоявшейся 26 марта, представители Киева сорвали согласование участков разведения сил в районе линии соприкосновения.

В заявлении, распространенном министерством, говорится, что такой откат в достижении соглашений по нормализации ситуации на Юго-Востоке Украины перечеркивает наметившуюся ранее позитивную динамику. МИД РФ отмечает, что после декабрьского «нормандского саммита» в Париже Москва продолжала активное сотрудничество со всеми сторонами конфликта. Благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, после чего появилась надежда на дальнейшие подвижки в процессе урегулирования.

«После наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники «нормандских» лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне», — сказано в документе.

Как напомнили в министерстве, 30 марта появилось «пространное заявление» глав МИД Германии и Франции с «очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса», в котором, среди прочего, отвергается право Донецкой и Луганской народных республик вводить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

Параллельно Киев запустил пропагандистскую «утку» с обвинением России в том, что она якобы пользуется пандемией для отмены антироссийских санкций.

«Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс», — отметили в МИД РФ.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу — она состоится 8 апреля.

Конфликт на Юго-Востоке Украины разгорелся в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ действующий на тот момент президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», которая вылилась в братоубийственный конфликт. Его жертвами, по данным ООН, стали не менее 13 тысяч человек.