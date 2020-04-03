Губернатор Камчатки подал в отставку

Петропавловск-Камчатский, 3 апреля. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию. Покинуть пост он решил в связи с переходом на новую должность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой регионального правительства.

Сообщается, что Илюхин уже подал заявление об отставке на имя президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», – сказал губернатор.

По данным пресс-службы, Илюхин занимал должность главы региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.