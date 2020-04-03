Лукашенко рассказал, как масло поможет в борьбе с коронавирусом

Минск, 3 апреля. С пандемией коронавируса необходимо бороться при помощи занятий спортом и употребления жирной пищи, в частности, сливочного масла. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Такой совет политик дал во время своего интервью местному изданию «Звезда». По мнению Лукашенко, для того, чтобы организм человека боролся с инфекциями, ему нужно чаще бывать на свежем воздухе, а также заниматься спортом и хорошо питаться. При этом необходимо употреблять жирную пищу, считает Лукашенко.

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким», – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что раньше он, как и другие, сидел на диете и ограничивал себя. Но в период пандемии надо наоборот есть сливочное масло, поскольку жир помогает легким бороться с вирусом.

«Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», – считает Лукашенко.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть». Об этом пишет «Газета.ru».