Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион

Вашингтон, 3 апреля. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило миллион, сообщает Университет Джонса Хопкинса в США.

Согласно подсчетам учреждения, число летальных случаев почти достигло 51,5 тысячи. Университет основывает данные на статистике по официальным источникам и СМИ.

Отметим, что по официальным данным ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

Согласно данным на вечер 2 марта, в России COVID-19 подтвержден у 3548 пациентов, зарегистрировано 30 летальных исходов, уже вылечились 235 человек, передавала «Газета.ру». Вечером в четверг стало известно, что в Москве после трех дней под аппаратом ИВЛ скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус. У него было несколько хронических заболеваний.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавал RT.