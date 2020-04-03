Медики рассказали о первом испытании вакцины от коронавируса

Москва, 3 апреля. Руководствуясь опытом работы с вирусами SARS и MERS, ученым удалось приблизиться к созданию вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2. На данный момент препарат прошел первые доклинические испытания.

Согласно выводам ученых, патогены SARS и MERS очень близки к вирусу, который за последние месяцы распространился по всему миру.

«Их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», – цитирует РИА Новости доцента Питтсбургского университета Андреа Гамботто.

Первые эксперименты были поставлены на лабораторных мышах. В результате врачам удалось узнать, что попадание вакцины в организм животного способствует выработке антител, которые могут нейтрализовать вирус.

Напомним, в России планируют за две недели развернуть выпуск новых высокоточных тест-систем под названием «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» для определения коронавируса. К маю специалисты планируют выпускать такое количество нового реагента, чтобы можно было проводить до 170 тысяч анализов в неделю.

При этом, новые тест-системы прошли все необходимые клинические испытания. По словам специалистов, они полностью соответствуют всем современным европейским требованиям.