Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ливии

Триполи, 3 апреля. В четверг в Ливии зарегистрирована первая смерть пациента, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, передает RT Arabic.

Действующий на всей территории страны Ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями сообщил, что скончалась 85-летняя женщина. Анализы, отправленные в лабораторию после ее смерти, подтвердили, что у нее был COVID-19.

По данным на 2 апреля, в Ливии подтверждены 10 случаев заражения новым типом коронавируса.

Напомним, первый случай заболевания новым типом коронавируса был подтвержден в Ливии 24 марта.

Опасность распространения COVID-19 в Ливии увеличилась из-за сирийских боевиков, вербуемых Турцией. Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявлял, что Анкара все еще направляет в Триполи и Мисурату своих военных и наемников из Сирии, несмотря на тот факт, что в Турции зафиксирована пандемия коронавируса, а сотни граждан страны заражены.