Глава «Альянса врачей» Васильева задержана за нарушение режима самоизоляции

Москва, 3 апреля. Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева задержана в Окуловке за нарушение режима самоизоляции, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что задержана одна Васильева. Ее сторонники около здания отдела МВД РФ по Окуловскому району мешают работать сотрудникам полиции.

«На Васильеву будут составлять три административных протокола», — сообщил источник.

Напомним, в конце марта Васильева объявила о запуске нового социального проекта «Всероссийская мединспекция». Был запущен сбор средств, которых в итоге удалось собрать несколько миллионов. Деньги были потрачены на маски, респираторы, костюмы и иные медицинские принадлежности. Утром 2 апреля Васильева вместе с представителями профсоюза выдвинулась из Москвы в Новгородскую область, чтобы доставить медикам города Окуловка гумпомощь.

На трассе М-11, в нескольких километрах от Окуловки автомобиль с Васильевой был остановлен сотрудниками полиции и ГИБДД. Всех, кто принимал участие в доставке груза, задержали и отправили в ОВД Окуловки для составления протоколов об административном нарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, а машина отправлена на штрафстоянку.

Причина задержания — нарушение режима самоизоляции. Авто конфисковали, поскольку на него не было документов. Представители оппозиции вскоре выставили задержание автомобиля организации как «преступление».

Однако эксперты напоминают, что на территории Новгородской области введен режим самоизоляции, в рамках которого юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории Новгородской области в нерабочую неделю, должны уведомлять о своих перемещениях, а также получать подтверждения в соответствии с указами губернатора Новгородской области №№ 45 и 48. Иными словами, установленный уведомительный порядок был нарушен. Эксперты полагают, что действия Васильевой были заранее подготовленной и срежиссированной «рекламной акцией».

Отметим, Асоциация управленцев здравоохранения, комментируя новую инициативу профсоюза, выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что Васильева пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов. Они отметили, что Васильева заявила, что ее люди будут лично приходить и инспектировать больницы на предмет нехватки средств защиты. Самих членов «Альянса врачей» никто на коронавирус не проверял, поэтому в ходе своих «инспекций» они могут как занести заразу в лечебное учреждение, так и вынести ее оттуда.