Данные о структуре ФСБ РФ могут исключить из Интернета

Москва, 2 апреля. Сведения о структуре ФСБ РФ могут быть удалены из перечня информации о деятельности ведомства, размещаемой в Сети. Соответствующий проект указа президента РФ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к указу отмечается, что в перечне сегодня есть несколько пунктов, которые предусматривают избыточную информацию или информацию, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике работы органов Службы.

Из перечня предлагается исключить «сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, о международной деятельности ФСБ России, о визитах и поездках руководителей ФСБ России, об итогах мероприятий, проводимых ФСБ России».

Действие указа не коснется той части информации о ФСБ, которую ведомство по закону обязано публиковать.

Отметим, к органам ФСБ РФ, в частности, относятся Национальный антитеррористический комитет(НАК), контрразведка, военная контрразведка, «Альфа», «Вымпел», Служба экономической безопасности, Пограничная служба.