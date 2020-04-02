Сваренный итальянцами борщ для российских военных возмутил украинцев

Киев, 2 апреля. В социальной сети Facebook жителей Украины возмутили действия итальянских поваров, которые приготовили борщ для россиян, прибывших для борьбы с коронавирусом. Некоторые пользователи заявили о том, что борщ не является российским блюдом.

О сюрпризе, который итальянцы подготовили россиянам, рассказал вирусолог Александр Семенов. Как пояснил мужчина, суп оказался «банальным свекольником», однако он показался очень вкусным.

«Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем», – написал Семенов.

Однако вскоре в комментариях под фотографией жители Украины написали, что поварам стоило приготовить щи.

«Какой троллинг и неуважение. Вместо щей итальянцы решили порадовать русских киевским борщом», – написал пользователь Pavlo Manugevych.

В ответ на это россияне задались вопросом: «когда борщ стал киевским?», а также упрекнули жителей соседней страны за то, что они сводят любую тему к политике.

Российский президент Владимир Путин 21 марта заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. В страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было направлено несколько самолетов с военными медиками на борту и специальным оборудованием для диагностики заболевания.

В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, заменив флаг Евросоюза российским триколором.