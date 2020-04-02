Сербский политик назвала российское здравоохранение лучшим в мире 

Депутат парламента Белграда Драгиня Влк назвала российское здравоохранение одним из самых лучших в мире, а опыт российских эпидемиологов в деле укрощения COVID-19 важным для Сербии.

В комментарии Федеральному агентству новостей сербский политик рассказала, почему Белград решил попросить Москву о помощи в борьбе с коронавирусом, а также о том, насколько страна готова противостоять новой угрозе.

О том, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом, стало известно в четверг, 2 апреля, по итогам разговора президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.

«В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции. Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии министерства обороны России», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Позже Вучич сообщил местным СМИ, что первый российский самолет с восемью врачами, а также другим медицинским персоналом и оборудованием для дезинфекции прибудет в Сербию 3 апреля.

«Я горжусь, что у Сербии есть такие друзья — огромная благодарность Российской Федерации и президенту Владимиру Путину. Это свидетельство нашей дружбы и отношения к сербскому народу», — заявила Влк.

По ее словам, уровень здравоохранения в Сербии достаточно высокий, но не такой как у Российской Федерации. Поэтому и попросили помощи братской страны.

«Медицина в России одна из самых лучших в мире, опыт российских медиков нам очень важен. Особенно мы нуждаемся в медицинском оборудовании, ведь Сербия его не производит, а покупала у других стран. Сейчас границы закрыты, и мы можем рассчитывать только на помощь друзей, партнеров», — обратила внимание депутат.

На вопрос корреспондента ФАН, как Сербии удается контролировать ситуацию с коронавирусом, когда совсем близко, в Италии, обстановка критическая, депутат ответила: страна раньше всех в Европе закрыла свои границы. Кроме того, об опасности нового типа коронавируса предупреждались граждане.

В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса еще 15 марта. С 18 марта с 20.00 до 05.00 по местному времени в стране действует комендантский час.

По данным сербского Минздрава, на 15.00 2 апреля в стране корановирус выявлен у 1171 человека, из них 81 находится на искусственной вентиляции легких. Жертвами COVID-19 стал 31 гражданин.

«Ни одна страна не могла подготовиться к этой ситуации, но в последние несколько лет наше правительство укрепляло систему социальной защиты в кризисных ситуациях. Этот опыт в настоящее время помогает нашей системе быстрее справиться с пандемией», — отметила Драгиня Влк.

Она также сообщила о дополнительных карантинных мерах, которые вводятся в стране для упреждения распространения коронавируса.

«На выходных нам запрещено выходить на улицы. В магазин можно сходить только до 13 часов дня. Один раз в неделю, по воскресеньям, с 4 до 7 утра граждане старше 65 лет могут сходить в магазин за продуктами. Но выходить им не обязательно, волонтеры каждый день приносят все необходимое. Поручение президента — каждому пенсионеру выделяются от государства продукты и медикаменты», — обратила внимание сербский парламентарий.

Сербия — не первая страна, которая попросила помощи у России в борьбе с новым типом коронавируса. В конце марта Россия перебросила в Апеннины более сотни военных эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов и терапевтов, а также мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний. В свою очередь российские войска РХБЗ отправили в Италию одну из своих 15 лабораторий, 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 единиц и 66 человек из числящихся в составе подразделений РХБЗ 20 тысяч военнослужащих.