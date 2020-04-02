Россия закупила у Китая 37 млн медицинских масок

Москва, 2 апреля. Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок, в течение недели будет закуплено еще 55 млн штук, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы дополнительно завезли за неделю 37 млн масок из Китая. Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Еще законтрактовано дополнительно 55 млн штук», — сообщил Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, в середине апреля получиться закрыть дефицит масок в медучреждениях, а также в ведомствах, нуждающихся в них.

Первая партия 25,5 тонн защитных масок из Китая поступила 23 марта. В четверг Россия получила еще 26 тонн гуманитарной помощи из Китая.

Примечательно, что Россия ранее тоже предоставляла КНР гумпомощь. В начале февраля в китайский город Ухань было направлен гуманитарный груз весом более 23 тонн, который включал медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавал RT.

Согласно данным на 2 марта, в России COVID-19 подтвержден у 3548 пациентов, зарегистрировано 30 летальных исходов, уже вылечились 235 человек, передавала «Газета.ру». Вечером в четверг стало известно, что в Москве после трех дней под аппаратом ИВЛ скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус. У него было несколько хронических заболеваний.