Рошаль попросил российских бизнесменов помочь в борьбе с пандемией

Москва, 2 апреля. Российским предпринимателям необходимо по возможности помочь системе здравоохранения в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

По словам врача, в настоящее время некоторые богатые люди жертвуют деньги. Кроме того, Рошаль привел в пример предприятие из Владимирской области, которое до начала пандемии шило матрасы. Однако после производство было перестроено, в настоящее время работники изготовили и передали около 20 тысяч масок и 5 тысяч костюмов в местные медучреждения.

Кроме того Рошаль, являющийся также президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, выразил беспокойство из-за финансовых трудностей, которые могут возникнуть у медучреждений из-за резкого переформатирования под работу в условиях коронавируса.

«Мы сейчас не занимаемся плановой хирургией, ограничили госпитализацию, а это значит, так как мы финансируемся за счет ОМС, мы можем себя не оправдать, не сможем себя содержать, и придется влезать в долги», – цитирует Рошаля ТАСС.

По его словам, правительство делает усилия в этом плане, однако можно делать еще больше, считает Рошаль. Он также отметил роль российских врачей и высказал надежду, что сложившаяся ситуация изменит отношение россиян к медикам.