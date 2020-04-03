Вирусолог: Коронавирус останется с нами навсегда, но человечество уцелеет

Москва, 3 апреля. Коронавирус полностью не исчезнет, однако со временем ослабнет и перестанет представлять смертельную опасность для человечества. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал известный российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Альберт Альтштейн.

«Коронавирус из нашей жизни, возможно, уже полностью не уйдет никогда, — полагает Альтштейн. — Но, конечно, вирус сильно ослабеет».

Эксперт объяснил, что вирусы в процессе своей эволюции имеют тенденцию к снижению патогенности.

«То есть, вирус становится со временем более мягким. Но для того, чтобы он смягчил свой нрав, возможно, понадобится год или даже полтора-два. Мы с этим вирусом будем жить, будет еще одна дополнительная острая респираторная инфекция. Ничего в этом страшного нет, поэтому у нас не должно быть никакой паники по поводу того, что коронавирус истребит человечество. Нет, этого не будет. К концу года будет вакцина, появятся лекарства, и вся эта ситуация будет взята под контроль», — объяснил Альберт Альтштейн.

Собеседник ФАН также отметил, что в РФ ситуация достаточно спокойная, поскольку вирус, который распространяется в России и в Восточной Европе, уже сейчас более мягкий, нежели тот, который поражает людей на Западе континента. При том, что даже там опасность коронавируса не идет ни в какое сравнение с чумой и оспой.

«У нас нет такой сильной эпидемии. Поэтому я думаю, что у нас не будет итальянского сценария» — подытожил он.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 1 млн. Наибольшее число заразившихся в США. Затем следует Италия и Испания.

Число заразившихся в России к 3 апреля достигло 4149 человек. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Коронавирус выявили в 78 регионах.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил, что оплачиваемые выходные в стране продлятся до 30 апреля. Кроме того, регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать.