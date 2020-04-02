Милонов назвал причиной русофобии итальянских медиаэлит оторванность от простого народа



Секрет провокационного поведения итальянской газеты La Stampa прост: дело в том, что это СМИ, как и многие другие в Италии, находится в руках непатриотично настроенных бизнесменов, которым плевать на то, как много жизней на Апеннинском полуострове унесет эпидемия коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал высказывание официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова, обвинившего издание La Stampa в оперировании «низкопробными русофобскими фейками» в своих материалах. Напомним, ранее газета пыталась дискредитировать гуманитарную миссию РФ в Италии, в рамках которой в помощь Риму были направлены 15 военных бортов со специалистами-эпидемиологами и необходимым для их работы оборудованием. La Stampa назвала все это «бесполезным или малополезным».

«Для руководства подобного рода изданий намного важнее следовать заданному русофобскому вектору, чем объективно оценивать события, — считает парламентарий. — И конечно то, что Россия, в отличие от многих стран того же Евросоюза, откликнулась на призыв Италии о помощи, является для них шоком. Поэтому журналистам антиитальянских изданий приходится выкручиваться и отрабатывать сложившуюся политическую повестку по старым американским методичкам времен холодной войны».

Факт дискредитации РФ, по мнению Милонова, показывает крайнюю оторванность итальянских медиаэлит от простого народа. Люди, которые видят, что русские пришли к ним с помощью, когда другие народы предпочли отвернуться, отлично понимают разницу между реальностью и тем, что пишут газеты.

«Я очень рассчитываю на то, что правительство Италии сочтет в этих условиях неэтичным позволять подобного рода изданиям и дальше распространять всякую негодяйскую информацию среди своего населения. Искренне надеюсь, что официальный Рим даст соответствующие комментарии», — сказал депутат.

Парламентарий заверил нас, что власти Италии действительно очень благодарны за оказанную им в борьбе с коронавирусом поддержку. Тем не менее, пытаться получить путем оказания гуманитарной помощи дипломатическую поддержку у стран Запада, к которым относится и Италия, нет никакого смысла.

«Мы отлично понимаем, что европейцы сильно зависят от Вашингтона, а их государственный суверенитет подорван, — признает собеседник ФАН. — Так что мы помогаем не для того, чтобы получить какие-то политические «очки». Мы помогаем, потому что по-другому просто не можем».

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, всего в мире обнаружено 998 047 случаев заболевания COVID-19. При этом 208 630 человек — выздоровели, а 51 335 — погибли. Число заболевших в РФ — 3548 (235 — вылечились, 30 — умерли).