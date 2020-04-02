Бергамо, 2 апреля. Сотрудники моргов и ритуальных служб не справляются с потоком погибших от коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо. Об этом сообщает итальянская газета L'Espresso.

Жители Бергамо умирают в своих домах в полном одиночестве. При этом похороны умерших от коронавируса проходят без участия родственников из-за угрозы распространения инфекции. По словам сотрудника ритуального бюро Джакомо Анджелон, к ним ежедневно поступают сотни тел погибших от коронавируса.

«Хочу, чтобы они уходили с достоинством. Это мои соотечественники, мои люди. Они умирают, постоянно умирают, и я уже не знаю, куда складывать тела», – рассказал Анджелон.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

В Италии зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 13 тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.