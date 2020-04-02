Полярник Соловьев дал советы россиянам, как легче пережить самоизоляцию

Москва, 2 апреля. Исследователь Арктики и Антарктики Борис Соловьев рассказал, как полярники приспосабливаются к изоляции, и дал несколько практических советов россиянам, чем занять себя дома.

Как сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы, в первую очередь полярник советует самоизолированным не бояться замедлиться. А после это стоит найти себе занятие. Соловье подчеркивает, что «если бездельничать, просто лечь и лежать, будет тяжело». Если невозможно придумать что-то важное, нужно занять себя хоть чем-нибудь.

Начните новый проект, советует полярник. По его словам, изоляция — это «хорошее время, чтобы заняться сложным, масштабным проектом, который требует концентрации».

Или же можно заняться тем, что раньше не получалось. К примеру, одолеть книгу, которая ранее по каким-то причинам казалась «слишком медленной».

Соловьев также напомнил об еще одном крайне важном моменте: не ссориться с окружающими. Если конфликта избежать не удалось, можно прибегнуть к радикальному решению — рассинхронизировать графики.

По словам полярника, в режиме жестких ограничений нужно не забывать максимально соблюдать график и не распускаться. А также — радовать себя.

«Изоляция — это затяжная стрессовая ситуация. В это время особенно важны какие-то приятные мелочи. Я, например, в экспедиции возил с собой хороший кофе и гейзерную кофеварку и хороший листовой чай. С вкусным кофе веселее было начинать день, а с качественным чаем приятнее его заканчивать», — рассказал Соловьев.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Путин выразил уверенность в том, что власти страны будут действовать надежно и на опережение. Также он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавал RT. Однако пока говорить о такой перспективе не приходится. По словам Путина, вирусологи полагают, что «пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.ру» отметил, что власти оставили себе лаг: возможность сократить режим самоизоляции, если борьба с эпидемией будет проходить успешно. Он подчеркнул, что это вполне логичное решение, которое говорит о том, что приоритетом для власти является жизнь и здоровье россиян.