Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Власти Москвы объяснили, в каких случаях будут оштрафованы нарушители карантина

42
0 Оставить комментарий

Власти Москвы объяснили, в каких случаях будут оштрафованы нарушители карантина

Москва, 2 апреля. Несознательные москвичи, которые собираются в большие группы, будут оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказал первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.

Он напомнил, что соблюдение режима самоизоляции предполагает сокращение контактов с другими людьми и выход на улицу только в крайних случаях.

«В настоящий момент это (штрафы. — Прим. ФАН) будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей, да и в целом несознательно подходят к вопросу здоровья - как своего, так и всех окружающих его людей», — заявил Булай.

При этом он подчеркнул, что новые ограничения по передвижениям в столице пока не введены, хотя таковые возможности у власти имеются.

Ранее Мосгордума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина. Документ предполагает наказание за несоблюдение требований городских властей по приостановке работы объектов потребительского рынка и проведению массовых мероприятий. В соответствии с ним, должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

За пользование личным автотранспортом москвичей будет ожидать штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Режим самоизоляции в Москве введен 30 марта и касается граждан всех возрастов. Выйти из дома можно только, чтобы купить продукты либо медикаменты, в случае, если необходимо посещать работу. Кроме того, допускается покидать жилье для обращения за экстренной медицинской помощью, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

По последним данным, в Москве зафиксировано 2475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 595 были выявлены за последние сутки. Медикам удалось вылечить от ранее неизвестного заболевания 140 пациентов, однако 19 уже скончались.

Власти Москвы объяснили, в каких случаях будут оштрафованы нарушители карантина

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров