Власти Москвы объяснили, в каких случаях будут оштрафованы нарушители карантина

Москва, 2 апреля. Несознательные москвичи, которые собираются в большие группы, будут оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказал первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.

Он напомнил, что соблюдение режима самоизоляции предполагает сокращение контактов с другими людьми и выход на улицу только в крайних случаях.

«В настоящий момент это (штрафы. — Прим. ФАН) будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей, да и в целом несознательно подходят к вопросу здоровья - как своего, так и всех окружающих его людей», — заявил Булай.

При этом он подчеркнул, что новые ограничения по передвижениям в столице пока не введены, хотя таковые возможности у власти имеются.

Ранее Мосгордума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина. Документ предполагает наказание за несоблюдение требований городских властей по приостановке работы объектов потребительского рынка и проведению массовых мероприятий. В соответствии с ним, должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

За пользование личным автотранспортом москвичей будет ожидать штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Режим самоизоляции в Москве введен 30 марта и касается граждан всех возрастов. Выйти из дома можно только, чтобы купить продукты либо медикаменты, в случае, если необходимо посещать работу. Кроме того, допускается покидать жилье для обращения за экстренной медицинской помощью, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

По последним данным, в Москве зафиксировано 2475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 595 были выявлены за последние сутки. Медикам удалось вылечить от ранее неизвестного заболевания 140 пациентов, однако 19 уже скончались.