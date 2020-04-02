Столтенберг рассказал, как НАТО будет противостоять эпидемии коронавируса

Брюссель, 2 апреля. Военные стран НАТО будут задействованы в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции с главами МИД стран-членов альянса.

По его словам, военные НАТО будут осуществлять перераспределение зараженных коронавирусом между больницами стран альянса, а также оказывать помощь в борьбе с вирусом тем госудасртсвам, которые в этом больше нуждаются.

«Мы поручили верховному главнокомандующему наших сил в Европе выявить резервный потенциал, где есть оборудование и средства, которые могут использоваться для оказания поддержки всех стран НАТО тем странам, которым нужно больше средств на реагирование на кризис», — отметил Столтенберг.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей нового вируса во всем мире достигает 937 тысяч человек. От коронавируса погибло более 47 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.