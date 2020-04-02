Потерявший 82 кг Фадеев рассказал о диете на горячей воде

Москва, 2 апреля. Известный композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, которому удалось похудеть со 198 до 116 кг, раскрыл секрет своей диеты.

По его словам, для того, чтобы сбросить вес, достаточно выпивать по 600 граммов горячей воды. Продюсер предупредил, что вода должна «приятно обжигать горло», но при этом не быть кипятком.

«Вы даже не представляете, как вес будет уходить. Можете есть так же, как и всегда, но сначала выпивайте, а потом ешьте», — отметил Фадеев.

Дело в том, что горячая вода сильно уменьшает аппетит. Фадеев признается, что после этой процедуры он не может съесть больше трех ложек, пишет Telegram-канал Super.ru.

Ранее продюсер поделился своими мыслями об эпидемии коронавируса, которая охватила весь мир. Он увидел в этом «вмешательство свыше» и вспомнил библейский сюжет о египетском фараоне, который отказал Моисею в просьбе, чем навлек «кару всевышнего». Артист отметил, что «маленький вирус» всех расставил по своим местам и указал, кто на самом деле является хозяином на планете.

Максим Фадеев — весьма заметная фигура в мире российского шоубизнеса. В разные годы он продюсировал Линду, Глюкозу, Катю Лель, Юлию Савичеву, Наргиз, Пьера Нарцисса, Иракли, группу «Серебро», а также второй и пятый сезон «Фабрики звезд». Кроме того, он был наставником в шоу «Голос. Дети» вместе с Пелагеей и Димой Биланом, в шоу «Главная сцена» и в проекте «Песни» на телеканале ТНТ вместе с Тимати.

