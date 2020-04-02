Коронавирус диагностирован у пациентки петербургского роддома

Санкт-Петербург, 2 апреля. Коронавирус диагностирован у беременной женщины в Петербурге. Коронавирусная инфекция была выявлена у одной из пациенток роддома № 16. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Коронавирус выявлен у молодой женщины на 28-й неделе беременности. С пневмонией она была переведена в клиническую инфекционную больницу им. C.П. Боткина», — говорится в сообщении.

В настоящее время роддом № 16 приостановил прием. Весь медицинский персонал и пациенты пройдут тест на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавирусной инфекции — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

В России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекции. 235 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.