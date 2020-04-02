Генсек НАТО заявил о расширении сотрудничества с Украиной и Грузией

Брюссель, 2 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует углублять партнерство с Украиной и Грузией.

«Мы решили углубить наше партнерство с Украиной и Грузией еще сильнее», — сказал глава альянса по итогам видеоконференции с главами МИД стран-членов НАТО.

По его словам, по итогам видеоконференции был принят пакет мер, которые предполагают проведение военных учений с участием вооруженных сил Украины, Грузии и стран НАТО. Кроме того, будет расширен обмен данными радиолокационных станций.

Стоит отметить, что Москва неоднократно указывала, что расширение НАТО в сторону российских границ ведет к переформатированию европейской архитектуры безопасности. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, укрепление военного потенциала НАТО у границ РФ представляет угрозу безопасности в Европе. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что действия НАТО у границ РФ направлены на подрыв «военного паритета», который формировался десятилетиями.