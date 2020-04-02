Вирусолог рассказал, когда произойдет спад эпидемии коронавируса в России

Москва, 2 апреля. Эпидемия коронавируса пойдет на спад в России только после того, как будут закрыты границы страны. Такое мнение высказал в четверг вирусолог Виктор Зуев.

«Нужно перестать сюда завозить людей из-за границы. Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. И потом они приехали сюда», — пояснил он РИА Новости.

Зуев обратил внимание, что эти люди уезжали из России в самый разгар эпидемии, хотя их предупреждали не делать этого. А теперь они завозят инфекцию из-за границы.

При этом вирусолог поддержал решение российских властей ввести карантин. По его словам, это позволит лишить заразу «подпитки» и стабилизировать ситуацию.

Напомним, что многие российские регионы объявили режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой. Кроме того, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю. В четверг глава государства принял решение продлить выходные до 30 апреля.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.