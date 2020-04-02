Сербия ожидает российский самолет с гумпомощью 3 апреля

Белград, 2 апреля. Власти Сербии ожидают прибытие первого российского самолета с гуманитарной помощью 3 апреля. Об этом в четверг заявил президент республики Александар Вучич, выступая с обращением к гражданам.

«Первый «Ильюшин» [речь о военно-транспортном самолете ИЛ-76. — Прим. ФАН] прибывает с восемью докторами завтра в 11 часов. Это также будут специалисты по дезинфекции со специальным оборудованием, аппаратами ИВЛ, медикаментами», — рассказал он.

Вучич отметил, что примерно такой же «пакет помощи» Россия ранее предоставила Италии, где эпидемия коронавируса проходит особенно тяжело. Президент Сербии выразил Москве благодарность за помощь. Он отметил, что Россия сама сталкивается с проблемами из-за коронавируса, однако не прекращает помогать другим.

В четверг между Вучичем и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран обсудили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, а Путин пообещал своему коллеге предоставить гуманитарную помощь и направить в Сербию специалистов.

Ранее Россия оказала подобную помощь Италии, которая на сегодняшний день находится на втором месте в мире по числу зараженных. Она предоставила стране необходимое оборудование и специалистов. Последние были направлены в Бергамо, где ситуация наиболее тяжелая.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.