Вашингтон обсудил с Москвой ситуацию в Венесуэле

Вашингтон, 2 апреля. Правительство России обсудило с руководством Белого дома новые предложения по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле. Об этом сообщил спецпредставитель США Эллиот Абрамс.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение ситуации. При этом он отметил, что Вашингтон не поддерживает контакты с действующим президентом Николасом Мадуро.

«У нас были контакты по ситуации в Венесуэле с Россией, с правительством России — о ситуации там и об американском предложении. У нас не было контактов с Мадуро», – цитирует ТАСС спецпредставителя США.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия удивлена обвинениями Вашингтона в адрес Мадуро. Штаты заявили о том, что политик якобы виноват в наркоторговле. Американские власти установили награду за Мадуро в 15 млн долларов, а за других представителей руководства Венесуэлы — 10 млн долларов.

Ничем не подкрепленные обвинения были выдвинуты также против экс-главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, главы национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо Рондона, вице-президента по вопросам экономики и финансов Тарека эль-Айссами и генерал-майора в отставке Кливера Алькала Кордонеса.

Как позже пояснил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, США предъявили абсурдные обвинения руководству Венесуэлы, там самым продемонстрировав отсутствие интереса к глобальным проблемам человечества.

Кроме того, своим поступком Штаты демонстрируют, что опасные для всего человечества угрозы не заставят их отказаться от желания повсеместно насадить в западном полушарии проамериканские правительства.

Напомним, в Венесуэле с прошлого года начались протесты против президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Западные страны, включая США, признали Гуайдо. Легитимность Николаса Мадуро на посту президента признают Китай, Россия, Турция и ряд других государств. Стоит отметить, что после депутаты Национальной ассамблеи сместили Гуайдо с поста главы законодательного органа.