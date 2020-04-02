Васильеву уличили в попытке саботировать работу больниц

Москва, 2 апреля. Лидер скандально известного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов. Об этом в четверг заявила Ассоциация управленцев здравоохранения, комментируя новую инициативу так называемого профсоюза.

Речь идет о новой идее Васильевой — начать сбор денег на покупку средств защиты для медиков. Сама по себе помощь никогда не бывает лишней, особенно в период эпидемии. Однако Васильева заявила, что ее люди будут лично приходить и инспектировать больницы на предмет нехватки средств защиты. Самих членов «Альянса врачей» никто на коронавирус не проверял, поэтому в ходе своих «инспекций» они могут как занести заразу в лечебное учреждение, так и вынести ее оттуда.

«То есть сейчас, когда людям даже рекомендуется не посещать лишний раз медицинские учреждения, чтобы не повышать вероятность распространения вируса, глава Васильева будет засылать толпы своих людей с неизвестно каким статусом по коронавирусу», — отметили в организации.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.