Москва, 2 апреля. Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».

Ресурс был разработан по заказу правительства столицы в качестве меры по контролю за зараженными москвичами, которые должны находиться в условиях изоляции. При этом «оппозиционные» издания сразу же раскритиковали данную меру, считая, что на самом деле власти намерены похитить личные данные и устроить слежку за гражданами, передает «Политика сегодня».

Однако, либеральные СМИ упустили из виду, что данные собираются только с письменного согласия. Приложение призвано пресечь нарушения режима самоизоляции и остановить распространение коронавирусной инфекции в Москве.

Ни о каком выстраивании маршрутов передвижения граждан речи не идет. Программа информирует органы лишь о точке нахождения абонента в указанный момент. Доступ же к камере необходим, чтобы пресечь возможную передачу устройства другому лицу.

Фейком оказалось и то, что фото передаются на иностранные сервера, на самом деле все данные хранятся в России, а используется только зарубежный алгоритм.

Однако «оппозиционные» СМИ сделали свое дело, в результате чего пользователи обрушили рейтинг приложения в Google Play.

«За несколько часов пользователи снизили оценку приложения до минимальной, после чего оно пропало из открытого доступа», — радуются журналисты издания «Открытые медиа», которое принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.

По последним данным, в Москве зарегистрировано большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией в России — 2475, 595 из которых были выявлены за прошедшие сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли только 140 пациентов, 19 погибли.