Российские ученые изобрели уникальное средство защиты от вирусов

Москва, 2 апреля. Нижегородские ученые разработали «жидкие перчатки», способные на долгое время уберечь человека от бактерий и вирусов, пресс-служба Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.

«Жидкие перчатки» — это специальный гель, способный при нанесении на руки защитить бактерий и вирусов. При нанесении геля на коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана. По словам ученых, передает «Царьград», защита действует до восьми часов. Или пока гель не смоют с кожи.

Именно за столь длительный эффект защиты гель прозвали «жидкими перчатками».

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Путин выразил уверенность в том, что власти страны будут действовать надежно и на опережение. Также он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавала «Газета.ру». Однако пока говорить о такой перспективе не приходится. По словам Путина, вирусологи полагают, что «пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране».

Согласно данным на 2 марта, в России COVID-19 подтвержден у 3548 пациентов, зарегистрировано 30 летальных исходов, уже вылечились 235 человек.