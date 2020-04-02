Москва, 2 апреля. Сотрудники Росгвардии на улицах Москвы проводят профилактические беседы с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Росгвардии, находясь на маршрутах патрулирования, в рамках профилактической акции продолжают разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции и мер по профилактике распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что за минувшие сутки росгвардейцы проинформировали более 1,5 тысяч жителей столицы о необходимости соблюдения карантинных мер. Особое внимание уделяется пожилым гражданам.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 937 тысяч человек. От коронавирусной инфекции погибло более 47 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.