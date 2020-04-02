Альшевских считает, что закрытие СМИ за фейки о COVID-19 оправдано в условиях пандемии

Москва, 2 апреля. Распространение СМИ фейков о коронавирусе требует самой жесткой реакции со стороны государства, вплоть до закрытия. Такой позиции придерживается член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Альшевских.

В разговоре с корреспондентом Nation News парламентарий отметил, что любое издание следует привлекать к ответственности за публикацию недостоверной информации о COVID-19.

«За это, я считаю, надо наказывать. Особенно внимательно нужно относиться к этому сейчас, когда общество напугано и встревожено. Хотелось бы, чтобы информация, которая публикуется, была официальная и проверенная», — уверен Альшевских.

По его словам, СМИ, которых не останавливают даже многомиллионные штрафы, необходимо закрывать, что оправдано в условиях пандемии коронавиурса.

«Я считаю, что если с экономической точки зрения СМИ не будут понимать, то (наказание должно доходить. – Прим. ФАН) вплоть до закрытия данного СМИ, потому что последствия носят серьезный характер», — заключил депутат Госдумы.

Он также рассказал, что члены нижней палаты парламента рассмотрели законопроект об усилении ответственности за распространение ложной информации. За указанное нарушение СМИ могут получить штраф в размере от полутора до трех миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием привлечь радио «Эхо Москвы» к административной ответственности за фейковой информации, озвученной в эфире.

На волнах радиостаниции политолог Валерий Соловей заявлял о якобы сокрытии реальных данных относительно зараженных коронавирусом. По его словам, в России уже инфицировано до 180 тысяч человек, а жертв не менее 1600, что не соответствует действительности.