Сирия, 3 апреля. Минобороны Турции заявило о ликвидации 14 членов РПК или YPG в зоне операции «Щит Евфрата». Новая партия техники США прибыла на северо-восток Сирии. Под огнем протурецких боевиков в Хасаке погибли гражданские лица, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились одного из военнослужащих в результате взрыва к северо-западу от Даръа; начали снабжать продовольствием жителей окрестностей Дейр-эз-Зора; зачистили 2,2 гектара территорий в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в контролируемых SDF**** районах Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали районы на линии разграничения сил с курдскими боевиками на севере Хасаки; провели аресты гражданских лиц в Африне; подозреваются в убийстве жителя города Аль-Баб на севере Алеппо; сообщили о нейтрализации 14 членов РПК или YPG в зоне операции «Щит Евфрата»; переправили очередной военный конвой в Идлиб.

Курдские вооруженные формирования: задержали 12 человек поблизости от города Камышлы в Хасаке за сопротивление во время обысков; обвиняются в подрыве автомобиля союзников Турции в районе Шерава на северо-западе Алеппо.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование местности на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: перебросили конвой с техникой в Хасаку.

Провинция Дамаск

Сирийское Министерство здравоохранения объявило о том, что в стране были зафиксированы шесть новых случаев заражения вирусом COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 16 человек.

Между тем, по данным Министерства образования САР, была практически завершена дезинфекция 9024 школ в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса.

В Дамаске и Даръа был проведен еще один этап работ по разминированию местности. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал о том, что саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) зачистили 2,2 гектара территорий в городах Дума, Джасим и Эль-Харра.

Провинция Алеппо

Накануне снова поступали сообщения о притеснении коренных жителей Африна со стороны протурецких боевиков. Так, Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о незаконном задержании одного из гражданских лиц в районе Раджу. Арестованный проживал в поселении Маамал Ушаги и являлся курдом по национальности. Позднее также стало известно о взятии под стражу сирийца по имени Мурад Ахмад Батал.

Во второй половине дня на северо-западе Алеппо произошел взрыв заминированного автомобиля, который принадлежал одному из высокопоставленных членов «Сирийской национальной армии». Twitter-канал (war_noir) заявлял, что установке СВУ причастны члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В контролируемом силами «Сирийской национальной армии» городе Аль-Баб северо-восточнее Алеппо был найден труп мужчины, об исчезновении которого стало известно несколькими днями ранее. На теле присутствовали следы пыток. Никакой информации о том, какая из антиправительственных бандгрупп стоит за похищением, все еще не поступало.

Турецкое Минобороны сообщило о результатах спецоперации, проведенной в северной части провинции. По данным оборонного ведомства Турции, были нейтрализованы 14 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), которые вели подготовку к вылазке на позиции протурецких боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) накануне продолжились вылазки неизвестных. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщал о взрыве в городе Ас-Суса, никакой информации о последствиях которого все еще не поступало. Позднее появились данные о детонации заминированного мотоцикла в городе Аль-Бусейра, жертвами которого стали несколько курдских боевиков. По меньшей мере один из них скончался. Некоторые источники также заявляли о пострадавших среди гражданских лиц. Предполагается, что в организации обоих взрывов замешаны террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Вечером на мине террористов ИГ1 подорвался один из гражданских лиц, занимавшийся сбором трюфелем неподалеку от города Аш-Шула. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил военный источник (DeirEzzor24).

Стало известно, что бойцы проправительственного формирования «Национальные силы обороны»***** (NDF) начали снабжать жителей окрестных районов Дейр-эз-Зора продовольствием. Напомним, в условиях карантинных мер, принятых в целях снижения риска распространения коронавируса, часы работы продуктовых магазинов были сокращены.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошла новая вылазка неизвестных. Согласно информации медиапортала SOHR, детонировало СВУ, которое было заложено поблизости от военного штаба Сирийской арабской армии (САА) в населенном пункте Ан-Нафаа. Взрыв привел к гибели одного из военнослужащих сил САР, еще несколько солдат получили ранения. Подразделения САА в деревне были приведены в состояние повышенной боеготовности. Предполагается, что бомба была заложена боевиками антиправительственных бандформирований, которые так и не смогли смириться с поражением после завершения освободительной операции САА «Базальт» и все еще скрываются в безлюдных областях региона. Многие военные эксперты полагают, что они получают поддержку от сил международной коалиции во главе с США, базирующихся в районе Ат-Танфа.

Провинция Хасака

В минувшие сутки члены поддерживаемых Анкарой формирований продолжили обстреливать районы на севере Хасаки. Сперва поступали сведения о ракетных ударах по жилым районам населенных пунктов Абу-Расин и Умм-Хармала, в результате которых пострадали трое гражданских лиц. Позднее также стало известно об атаках поблизости от поселения Тель-Мухаммад и в районе Тель-Тамра, жертвами которых стали как местные жители, так и, по неподтвержденным данным, солдаты САА.

Обострилась напряженность в отношениях между мирными жителями и «Демократическими силами Сирии» (SDF) в районе Камышлы. Согласно данным интернет-портала Baladi-News, 12 сирийцев были арестованы за оказание сопротивления курдским боевикам, которые осуществляли обыски в их домах в деревне Ат-Таннурия. Отмечается, что SDF вели поиск одного из дезертировавших членов формирования.

В приграничных районах состоялось очередное совместное патрулирование Турции и РФ, проводимое в рамках российско-турецкого соглашения о взаимопонимании от 22 октября прошлого года. Объединенные силы военной полиции РФ и турецкой армии обследовали районы населенных пунктов Далик, Малак, Захр аль-Араб, Касра, Салам Алик, Кунайтара и Курмания неподалеку от города Ад-Дербасия.

Вечером в провинцию прибыл очередной конвой США из Ирака, который направился на американскую базу у Аш-Шаддади. Как передавал Twitter-канал (binaasorya), в составе колонны в Хасаку были переброшены техника и материально-техническое обеспечение.

1 Организация запрещена на территории РФ.