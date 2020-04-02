В Вологодской области инспекторы ДПС сняли восьмиклассника с дрейфующей льдины

Поздним мартовским вечером в дежурную часть полиции Харовского района Вологодской области поступил сигнал тревоги: очевидцы сообщили, что на реке кто-то зовет на помощь, стоя на отколовшейся льдине. Как выяснилось позже, пострадавшим оказался восьмиклассник, его унесло по Кубене, широкой, полноводной реке с сильным течением, в то время на ней начался весенний ледоход. Сотрудники ОГИБДД МО МВД лейтенанты полиции Александр Беседин и Анатолий Рауш на тот момент были в наряде и немедленно выехали к месту происшествия. Спасатели могли не успеть добраться вовремя, и на помощь школьнику пришли сотрудники ДПС: рискуя жизнями, они вытащили мальчика на берег.

«Благодаря своевременным и решительным действиям Анатолия Рауша и Александра Беседина, проявленным в экстремальной ситуации, удалось спасти жизнь мальчика», — прокомментировала случившееся журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Александр Беседин рассказал ФАН подробности случившегося.

«По прибытии мы увидели, что на середину реки выносит паренька на небольшой льдине. Сразу спасти его было невозможно, мы километра полтора бежали за ним вдоль берега, пока его льдина не уперлась в затор. Паренек кричал, что лед под ним разламывается, его смывает течением, и мы поняли, что надо немедленно что-то предпринять, не дожидаясь спасательную службу».

Летом на берегу, с которого сотрудникам ДПС пришлось разворачивать собственную спасательную операцию, любят отдыхать местные жители. После пикников там остаются крепкие доски, их лейтенанты и использовали для спасения школьника. Перекладывая эти доски одну за другой, мужчины добрались до пострадавшего и сняли со льдины. Как только тот оказался на твердой поверхности, его льдина сразу же перевернулась и была унесена течением. Обратный путь к берегу оказался особенно опасным для всех участников событий: в паре десятков метров от суши лед не выдержал, и спасители вместе с подростком оказались в ледяной воде, причем до дна достать было невозможно. Первым делом вытащив на сушу пострадавшего, Беседин с Раушем выбрались и сами, помогая друг другу. Паренек все это время оставался в пуховике и высоких сапогах, куда набиралась вода, а лейтенанты — в полном форменном обмундировании и с оружием. На берегу мальчишку сразу же посадили греться в машину, откуда передали на руки врачам скорой помощи. По итогам осмотра в больнице выяснилось, что он даже не получил переохлаждения, поэтому был отпущен домой с родителями. А сами лейтенанты поехали по домам, переоделись в сухую форму и продолжили работу.

Как сообщили ФАН герои, теоретические навыки спасения на воде они получали в рамках обучения на службе, практические же пришлось осваивать на ходу.