Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

Москва, 2 апреля. Известный публицист Анатолий Вассерман оценил возможность нанесения обезоруживающего удара по России со стороны США после завершения эпидемии коронавируса.

Он отметил, что ядерный арсенал по-прежнему является главным сдерживающим фактором, который США не могут не учитывать. Чтобы его преодолеть, американцы придумали концепцию обезоруживающего удара, которая предполагает уничтожение ядерных сил с помощью невидимых для ПВО крылатых и межконтинентальных ракет. Россия в свою очередь изобретает все новые средства борьбы с этими ракетами.

«Возможность обезоруживающего удара Штаты старательно готовят. А мы, соответственно, готовим возможности по выявлению удара США и ответу на него до того, как будем обезоружены», — отметил Вассерман, выступая на YouTube-канале «Свободная пресса».

По его словам, речь идет о спутниковых системах предупреждения о ракетном наведении, загоризонтных радиолокаторах (радар с огромной зоной охвата, которая может исчисляться тысячами километров) и система «Периметр» («Мертвая рука») — комплексе автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, который был создан еще в СССР.

Отметим, что в последнее время противостояние между Россией и США значительно усилилось. Американские власти официально внесли ее в список потенциальных противников, наравне с Ираном и Северной Корей, а базы НАТО с каждым годом все ближе подбираются к российским границам.